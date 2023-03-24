Россияне стали чаще сдавать анализы на витамины

При этом, по данным Лабораторной службы Хеликс, количество заказов на анализы на витамины и микроэлементы в последние три недели февраля было выше на 20%, чем в первые три недели марта. Объем трат по этой группе анализов в марте также уменьшился на 22%.

Аналитики службы объясняют это тем, что дефицит микронутриентов острее всего проявляется в конце зимы. При повышенной утомляемости, слабости, снижении настроения и работоспособности врачи часто рекомендуют пройти комплексное лабораторное обследование, включающее в том числе анализы на витамины.

По оценкам сервиса Продажи.РФ, покупать витамины россияне стали реже, чем год назад. В аптеках, обслуживаемых Первым ОФД, продажи витаминных препаратов за 3 недели марта составили 1,2 млрд рублей – на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего покупатели приобрели на 8% меньше упаковок витаминов, чем год назад, количество чеков снизилось на 5%, а средний чек остался на уровне прошлого марта и составил 359 рублей.