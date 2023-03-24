Роспотребнадзор и минздрав Башкирии не подтверждают вспышку кори в больнице Уфы

В соцсетях и телеграм-каналах появились тревожные сообщения о том, что в уфимской больнице скорой медицинской помощи зафиксирована вспышка опасной болезни — кори. Агентству «Башинформ» в пресс-службах минздрава РБ и Роспотребнадзора по РБ опровергли информацию о том, что в медучреждении вспышка кори.

«Вспышки нет. В больнице введены ограничительные мероприятия при приеме пациентов без подтверждения о наличии вакцинации против кори или перенесенном заболевании кори до 6 апреля. Проводится эпидрасследование», — прокомментировали в ведомствах.

О числе заболевших не сообщается.

7 марта «Башинформ» сообщал, что в Башкирии зарегистрирован случай кори. Болезнь выявили у ребенка, прибывшего из Таджикистана. Ранее он не был привит против этой инфекции. 14 марта управление Роспотребнадзора по РБ сообщило о том, что в регионе зарегистрированы случаи кори среди детей, отдыхавших в Египте. Всего в республике зарегистрировано пять случаев кори. Все пациенты госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести. Заболевшие не были вакцинированы, написал в телеграм-канале 17 марта министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Он отметил, что современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится.

Корь — высокозаразная инфекция, в случае контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Единственная защита от этой болезни — вакцинация в 1 год и ревакцинация в 6 лет. В 2023 году случаи кори зарегистрированы в 12 субъектах страны. Большинство случаев кори отмечены в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.

О том, когда и кому положена вакцинация, как уберечь себя от этой острой вирусной инфекции, можно узнать в этом материале «Башинформа».