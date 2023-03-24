Педагоги из Башкирии принимают участие во всероссийском форуме «Я — наставник», который в эти дни проходит в Москве.

Для участия в мероприятии приглашены педагоги, воспитатели, психологи, вожатые, представители детских и молодежных общественных организаций, родители, специалисты министерств и ведомств, депутатский корпус, Герои России, ветераны боевых действий.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобрнауки, в программе форума запланированы панельная дискуссия «Наставничество – традиционная форма воспитания и обучения», секции, посвященные нормативно-правовому обеспечению системы наставничества, психолого-педагогическим классам, патриотическому воспитанию, детским и молодежным общественным организациям, проекту «Профессионалитет», цифровому наставнику и другим.

Завершится форум церемонией вручения премии общественного признания наставников «Первый среди равных».



Напомним, 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.