Несколько сотен квартир в Уфе остались без воды

Из-за очередной коммунальной аварии несколько многоквартирных домов Уфы и детский сад остались без воды. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».

Причиной для отключения стала обнаруженная утечка из колодца на ул. Акназарова, 20. Чтобы ликвидировать утечку, холодное и горячее водоснабжение временно отключено в жилых домах на ул. Менделеева, 145, 145/1, 147 и 151.

Кроме того, подача воды приостановлена в административное здание на ул. Менделеева, 149 и в детский сад на ул. Акназарова, д.17.