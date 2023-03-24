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Вчера, 14:35

МЧС России разрешило оставить на окнах школ решетки

архив ИА«Башинформ»
Фото:архив ИА«Башинформ»

МЧС России разрешило оставить на окнах школ решетки. Их наличие больше не считается нарушением пожарной безопасности. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«С 1 марта вступили в силу изменения в правила противопожарного режима и сегодня наличие решеток не является нарушением», - цитируют в ТАСС Еникеева.

Он пояснил, что в случае пожара дети и учителя должны покинуть школу по эвакуационным путям, а окна к ним не относятся.  

По данным МЧС, в России работают 120 тысяч объектов образования. В 2022 году в них произошло 325 пожаров, в школах - 150 возгораний. Погибших детей не было. За нарушения пожарной безопасности по решению суда приостановлена работа 20 школ.

Автор:Ляйсан Закирова
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