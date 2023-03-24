Из аэропорта Уфы в Баку откроется еще один рейс

С 29 марта авиакомпания «Ираэро» приступает к выполнению прямых перелетов по маршруту Уфа-Баку. Рейсы запланированы по средам на Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, это уже третий перевозчик, открывающий программу полетов из Уфы в столицу Азербайджана. По вторникам из международного аэропорта «Уфа» в аэропорт им. Гейдара Алиева выполняет рейсы авиакомпания Utair на Boeing 737-500, рассчитанных на 126 пассажиров; по четвергам и воскресеньям — авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.



Время в пути составляет три часа.