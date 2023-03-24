Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 17:49

Глава Башкирии в ходе рабочей поездки посетил школу села Кубиязы Аскинского района

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

В средней школе села Кубиязы Аскинского района ученики обучались в двух приспособленных одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки. После обследования одного из зданий инспекцией стройнадзора было составлено заключение о непригодности основного корпуса школы к дальнейшей эксплуатации. В настоящее время обучение проходит в оставшемся здании мощностью на 100 мест, где обучается 151 ребенок. В школе работают 28 сотрудников.

Сегодня в ходе рабочей поездки школу посетил Глава Башкортостана. Он ознакомился с проектом строительства новой школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест. Стоимость строительно-монтажных работ – 316 млн 448 тыс. рублей. Строительство школы должно начаться в этом году.

Во время общения с учителями Радий Хабиров отметил, что новая школа должна быть сдана в 2024 году. 
Директор школы Азат Ахматьянов попросил руководителя республики посодействовать в строительстве и теплого гаража для школьного автобуса и трактора «Беларусь», который был приобретен сельчанами по программе поддержки местных инициатив.

Глава республики поручил предусмотреть средства для строительства гаража и сдать его в строй вместе со школой.

«Деревня уникальная. Я читал, первые упоминания о ней датируются 1560 годами. Поэтому школу давно просили. Было моё поручение. Слава богу, спроектировали, проект видели – симпатичная школа. В таких школах настоящая Россия живёт, настоящий Башкортостан. Вот эти дети… Видите, они страну защищают. И погибшие есть, и герои есть. Обязательно в таких крупных сёлах мы школы должны сохранять», - сказал Радий Хабиров. 

Справка

Село Кубиязы при реке Кубияз и Тюй – центр одноименной волости, упоминается в источниках за 1560 год. Несколько башкир во главе Тукбирде и Губай поселились на поляну среди густых лесов между мостами дороги Аскино-Кубиязы. Селение стали называть Губаяз. Больше 100 лет называли Губаяз, затем Кубаяз и, наконец, Кубиязы. Деревня росла, в 1800 годах поселились за рекой. Построили 4 мечети, появились и муллы, богачи-купцы. В 1870 году было построено здание Кубиязовского земства. При деревне находились 3 водяные мельницы. В 1896 году было 2 мечети, духовное учебное заведение и «башкирская школа».

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика