Глава Башкирии в ходе рабочей поездки посетил школу села Кубиязы Аскинского района

В средней школе села Кубиязы Аскинского района ученики обучались в двух приспособленных одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки. После обследования одного из зданий инспекцией стройнадзора было составлено заключение о непригодности основного корпуса школы к дальнейшей эксплуатации. В настоящее время обучение проходит в оставшемся здании мощностью на 100 мест, где обучается 151 ребенок. В школе работают 28 сотрудников.

Сегодня в ходе рабочей поездки школу посетил Глава Башкортостана. Он ознакомился с проектом строительства новой школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест. Стоимость строительно-монтажных работ – 316 млн 448 тыс. рублей. Строительство школы должно начаться в этом году.

Во время общения с учителями Радий Хабиров отметил, что новая школа должна быть сдана в 2024 году.

Директор школы Азат Ахматьянов попросил руководителя республики посодействовать в строительстве и теплого гаража для школьного автобуса и трактора «Беларусь», который был приобретен сельчанами по программе поддержки местных инициатив.

Глава республики поручил предусмотреть средства для строительства гаража и сдать его в строй вместе со школой.

«Деревня уникальная. Я читал, первые упоминания о ней датируются 1560 годами. Поэтому школу давно просили. Было моё поручение. Слава богу, спроектировали, проект видели – симпатичная школа. В таких школах настоящая Россия живёт, настоящий Башкортостан. Вот эти дети… Видите, они страну защищают. И погибшие есть, и герои есть. Обязательно в таких крупных сёлах мы школы должны сохранять», - сказал Радий Хабиров.