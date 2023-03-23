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Сегодня, 10:46

Взрывчатка в купюрах и иглы со СПИДом в Башкирии. Эксперт считает, что фейков будет больше

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Эксперты считают, что количество фейковых сообщений в России в 2024 году может вырасти более чем в два раза. Как выяснил «Башинформ», в 2022 году общее количество фейковых сообщений в России составило порядка 10 млн, уникальных — почти четыре тысячи. В их число входят видео в соцсетях и мессенджерах о задержании в Башкортостане, в Давлеканово, якобы украинцев, которые оставляли взрывчатые устройства, завернутые в купюры, и иглы со СПИДом. По информации правоохранительных органов Давлекановского района, были задержаны цыгане, торгующие контрафактной парфюмерией.

«Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение числа фейков сохранится. Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО», — предположил советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

По словам Макарова, основными темами фейков в 2022 году были введение санкций и «кризис» экономики России. С начала 2023 года, по данным «Диалога», активно распространяются сообщения о возможной угрозе ракетного удара и дополнительной мобилизации в рамках СВО, дефиците обезболивающих и материалов для стоматологии. Вместе с темами меняются и механики создания фейков. В начале прошлого года активно использовали фото и видеозаписи, в конце года их стало меньше. В начале прошлого года пытались взломать крупные информационные ресурсы, органы исполнительной власти и СМИ. Сейчас хакеры чаще атакуют региональные ресурсы.

Тихон Макаров отметил, что самое неправильное — эмоциональная и быстрая реакция на фейки. Именно этого и ждут мошенники.

«Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения», — подчеркнул он.

Недостоверную информацию можно распознать при помощи платформы «Лапша Медиа» — проекта АНО «Диалог Регионы». Информацию, которая вызывает сомнения, специалисты проверят в течение 24 часов и со ссылкой на авторитетный источник опровергнут или подтвердят данные. Между тем в Башкортостане есть свой антифейк-телеграм-канал  — https://t.me/warfakesbashkortostan. Сомнительную информацию можно проверить с помощью чат-бота: @warfakesbashkortostan_bot.

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