В Башкирии рассказали о формате шествия «Бессмертный полк» 9 мая

В Башкирии началась активная подготовка к проведению шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Накануне в Уфе состоялось расширенное заседание регионального штаба движения «Бессмертный полк России» по вопросам его организации и проведения. Заседание прошло под председательством министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой и руководителя регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Вадима Курилова.

В ходе заседания было принято решение о проведении шествия «Бессмертного полка» в традиционном очном формате, а также были определены единые временные рамки для начала построения колонн во всех муниципалитетах республики. Также запланирована общереспубликанская Минута молчания, сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минтруда.

Одним из ключевых моментов акции в этом году станет совместное исполнение участниками шествия песни «Катюша» на русском языке и языках народов республики. Синхронное исполнение участниками шествия во всех городах и районах республики легендарной песни военных лет «Катюша» должно продемонстрировать единство всех жителей Башкортостана и желание сохранить светлую память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.