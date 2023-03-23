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Сегодня, 17:22

В Башкирии 4 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам на 450 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

За январь – февраль 2023 года отделение Социального фонда России по Башкирии одобрило пособия по беременности и родам 4053 работающим женщинам на основании больничного листа. В общей сложности им перечислено 450 млн рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Фонда.

Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов.

«Минимальная сумма для работающих мам в Башкирии установлена на уровне 85971,20 рубля. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или трех детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска», — пояснили в отделении Социального фонда по региону.

Страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка. Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка, добавили в пресс-службе Фонда.

Автор:Галина Бахшиева
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