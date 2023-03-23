Уфимцы напишут Тотальный диктант на 35 площадках

В Уфе утверждены площадки для проведения Тотального диктанта. В общей сложности подготовлены 35 площадок в разных частях башкирской столицы, сообщили агентству «Башинформ» организаторы.

В числе локаций для предстоящего Тотального диктанта — вузы, библиотеки, здания государственных органов власти, общественные пространства, кафе.

Сам диктант состоится 8 апреля в 13 часов. Участие бесплатное.

«Диктовать приглашены профессиональные филологи, преподаватели, телеведущие, журналисты, артисты, чиновники, общественные деятели», — добавили организаторы Тотального диктанта.

Полная информация размещена на сайте https://totaldict.ru/ufa/#/stages

Регистрация на площадки откроется 29 марта.