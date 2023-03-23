Уфа присоединилась к всероссийскому молодежному флешмобу «Голубая лента»

22 марта столица Республики Башкортостан присоединилась к всероссийскому молодежному флешмобу «Голубая лента». Мероприятие состоялось в Международный день воды благодаря нацпроекту «Экология», сообщает ТГ-канал минэкологии республики.

Традиционно Башкортостан является активным участником всероссийской молодёжной акции.

Отметим, что по итогам прошлого года республика вошла в топ-15 активных регионов #голубаялентарф (Ставропольский край, Саратовская область, Самарская область, Оренбургская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Владимирская область, Забайкальский край, Воронежская область, Республика Крым, Красноярский край, Белгородская область и Амурская область).

Флешмоб состоялся в парке Победы на фоне реки Белой. Его участниками стали юные экологи Республиканского детского эколого-биологического центра, студенты опорного вуза России - волонтеры Доброцентра УГНТУ, представители минэкологии РБ и молодежного правительства РБ.

Ребята подготовили и провели зажигательный танец, призывающий к рациональному использованию воды и охране водных ресурсов. Хореографический номер завершился громким призывом «Чтоб быть по жизни «на волне», относитесь бережно к воде». Символичным завершением флешмоба стало то, что школьники, студенты, профессиональные экологи выстроились в химическую формулу воды Н2O.

- Мы с удовольствием поддержали Всероссийский молодежный проект #голубаялентарф, направленный на проблему рационального использования и охраны водных ресурсов. Очень радует, что экоактивисты активно пытаются обратить внимание на актуальные экологические проблемы, в том числе касающиеся водных ресурсов. Мы надеемся, что с каждым годом к акции «Голубая лента» будут присоединяться новые участники, - отметила начальник отдела информационно-аналитического отдела минэкологии РБ Гульнара Корнеева.

Обязательным условием флешмоба является наличие у каждого участника голубой ленточки, символизирующей чистоту и необходимость бережного отношения к воде. Сама акция «Голубая лента» проводится с целью привлечения внимания к проблемам чистой воды, формирования бережного отношения к природе, приобщения детей к природоохранной деятельности, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.

Как отметил молодежный министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Рустем Сайфутдинов, с каждым годом молодежь все больше вовлекается в экоповестку республики и не стоит в стороне от природоохранных мероприятий. Поэтому задача экоактивистов - больше приобщать студентов к вопросам экологии.

Отметим, национальный проект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.