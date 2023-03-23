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Сегодня, 08:06

Синоптики озвучили прогноз погоды на весну и лето в Башкирии

Метеорологи предсказали среднюю температуру воздуха и количество осадков. Ждать ли жителям Башкирии погодных аномалий?

Специалисты Башгидрометцентра дали вероятный прогноз погоды на апрель–сентябрь 2023 года. По климатическим данным, в регионе температура воздуха ожидается «около средних многолетних значений». При этом метеорологи предупреждают, точность прогноза составляет 65-70%.

Отклонения от нормы возможны в августе, заявили синоптики. Так, на севере республики последний месяц лета будет теплее, чем обычно. Среднесуточная температура воздуха в апреле составит +3, +6°, в мае — +11, +14°, в июне — +16, +19°, в июле — +17, +21°, в августе — +15, +19°, в сентябре — +9, +12°.

По осадкам отклонения от нормы возможны в июне и августе. В эти месяцы по югу и юго-востоку республики дождей прогнозируется больше обычного.

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