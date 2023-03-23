Роспотребнадзор назвал опасные по риску распространения клещевого энцефалита районы Башкирии

Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных по клещевому энцефалиту районов Башкирии. Как стало известно агентству «Башинформ», в перечне оказались 42 из 68 административных территорий: Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский районы.

В пресс-службе ведомства напомнили, что эффективной мерой защиты от опасного заболевания являются прививки. Их в обязательном порядке проводят людям, постоянно работающим в природных очагах (геологам, топографам, лесникам и др.), а также населению, проживающему в природных очагах инфекции и посещающему в весенне-летний период эндемичные территории.

Остальные жители республики могут получить вакцину по собственному желанию. Прививаться можно в течение всего года, в том числе и в эпидсезон, но не позднее чем за 2 недели до посещения очага инфекции.