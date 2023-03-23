Опасные сети Всемирной паутины: как жители Башкирии могут обеспечить безопасность детей в интернете

Вся наша жизнь – игра?

В 2017 году вся страна следила за расследованием громкого уголовного дела одного из ключевых администраторов групп смерти «Синий кит» [суицидальная игра в соцсети «ВКонтакте», в которой кураторы дают детям различные задания, последнее - лишить себя жизни. Стала популярна с начала 2017 года. - прим. ред.] Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. Суд Тюменской области приговорил его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы.

В 2018 году в Екатеринбурге возбудили дело на 14-летнюю школьницу, которая также администрировала суицидальную группу под псевдонимом Кира Свобода. В силу своего возраста ей удалось избежать уголовного наказания. По решению суда ее отправили на полгода учиться в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в башкирском Ишимбае.

«Я поняла, что люди охотно воспринимают мои советы, и я могу в определенной степени манипулировать ими. А после того, как в школе меня начали гнобить, я еще плотнее углубилась в эту тему. Потому что мне надо было куда-то свою злость деть», - объяснила в интервью изданию «Лайф» Кира причины, почему стала куратором.

После серии громких арестов кураторов «Синего кита» родители выдохнули и расслабились. Казалось, что группы смерти ушли в никуда. Но на самом деле они просто поменяли формат. В последнее время среди подростков набирают популярность так называемые «ролки» — ролевые игры в мессенджерах. Их особенность в том, что в них нет кураторов. К суициду призывают и склоняют друг друга сами участники чатов. Они создают свое виртуальное альтер-эго, персонажа аниме. И когда персонажа начинают склонять к самоубийству, подросток принимает это на свой счет. И в некоторых случаях трагедия неминуема…

Руководитель федерального центра противодействия киберпреступлениям Сергей Цурко в беседе с журналистом «Башинформа» подчеркивает, что такие группы с «ролками» есть в мессенджерах, на видеохостингах и игровых чатах. То есть «группы смерти» просто сменили площадку работы, а не исчезли, как думают многие. По мнению собеседника «Башинформа», весь интерес к опасным сообществам у подростков возникает от безделья.

«Вспомните наше детство, у нас были кружки, какие-то организации, все делалось для детей. Сейчас, если родители хотят определить подростка на танцы или кружок рисования, это тоже бесплатно. Но есть одно “но”. Поступая в тот же танцевальный кружок, вы покупаете форму, вы платите различные взносы, и получаются в сумме огромные деньги. У меня ребенок занимается спортивной гимнастикой, на одни сборы ежемесячно уходит по 40 тысяч рублей. И не все родители это могут себе позволить», - говорит он.

Ребенок, предоставленный сам себе, часами бороздит просторы интернета. Этим и пользуются киберпреступники. Они заманивают детей, обещая им интересное времяпрепровождение за увлекательной игрой.

«Давайте вспомним начало «Синего кита». Подростки услышали слово «игра». А что это за игра, им было уже неинтересно. Ведь 97% подростков пошли в эти группы ради интереса. Ребенок слышит только слово «игра». А то, что это может быть опасно, что от этого могут погибать люди, он уже не воспринимает», - уверен Сергей Цурко.

Сети так и манят

Почему дети «идут» самоутверждаться в соцсети? Потому что в интернете можно быть любым, уверена заведующая консультативно-диагностическим отделением №2 республиканского психотерапевтического центра Гузель Юсупова. Дети отрываются от реального мира и погружаются в виртуальный, где нет родительского и педагогического контроля, чтобы чувствовать себя взрослыми и самостоятельными.

«Это их собственная территория, и они сами устанавливают правила. Стеснительный ребенок там может легко знакомиться, флиртовать с незнакомцами. И это создает обманчивое впечатление взрослой жизни. Еще одна причина “побега” в онлайн - неуверенность в себе. Ребенок, подвергающийся травле или буллингу в школе, непопулярный и комплексующий по поводу внешности, тоже предпочтет “сбежать” в интернет. Следующая причина - обыкновенная скука. Для подростков это характерное состояние, потому что детские увлечения уже не интересны, а взрослые - непонятны и недоступны. И если под рукой есть гаджет, ребенок легко находит себя в виртуальном мире» , - пояснила специалист.

Именно такая категория детей, скучающая, комплексующая и не уверенная в себе, как правило, и становится жертвами злоумышленников. То есть интернет - это площадка, где друг друга находят не только единомышленники, но и встречаются манипуляторы и их жертвы.

Вычисляют на раз, два, три

Пропорционально скорости, с которой активизируются киберпреступники, развиваются и технологии, которые помогают вычислять злоумышленников в интернете.

Сотрудники правоохранительных органов в республике на регулярной основе мониторят социальные сети. Кроме того, проводится обязательная проверка, если на подозрительного пользователя или сообщество поступают жалобы от жителей региона. Как стало известно агентству «Башинформ», сотрудниками МВД за прошлый год выявлено четыре человека, которые распространяли в интернете тему суицида.

«Каких-то сообществ, которые были популярны раньше, как “Синий кит” и игра “Беги или умри”, в нашей республике в последние годы не выявлено», - отметил собеседник информагентства.

Существуют и общественные организации, которые на добровольных началах борются с мошенниками на просторах интернета. Федеральный центр противодействия киберпреступлениям - одно из них. Специалисты говорят, что современные программы позволяют им не только читать даже личные переписки в подозрительных аккаунтах и группах, но и точно вычислить, в какой точке страны сидит конкретный пользователь. То есть, предположим, что страница зарегистрирована на сим-карту, купленную в одном конце страны, а пользуется ею житель из другого конца России. Точные координаты местонахождения можно определить буквально за считанные минуты.

«Расскажу пример. Мы были в командировке в Калининграде. Девочка в одном из чатов написала, что собирается совершить суицид. По пробивке номер уфимский. То есть эта девочка с подругой из Уфы договорилась, и та на нее завела страничку. И она сидит с этого фейкового аккаунта. Но есть такое понятие, как геотегирование, геолокация. Программы дают точную информацию о местоположении пользователя. Мы сразу, естественно, понимаем, что это не город Уфа. С ребенком в Калининграде сейчас работают специалисты», - разъяснил Сергей Цурко.

Программы настроены на работу по ключевым словам, то есть они выдают по запросу весь контент по определенным тегам. Активисты работают в тесной связке с родителями и полицейскими. Таким образом, мама и папа, которые заметили у своих детей подозрительную активность в соцсетях, могут обратиться в центр кибербезопасности и получить отчет, состоит ли ребенок в сомнительных сообществах или переписках.

При этом работа специалистов никак не нарушает права несовершеннолетних. Они действуют в рамках федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». В нем прописано, что общественные организации могут мониторить доступную для детей информацию в интернете. Обо всех подозрительных случаях сигнализируют в полицию и при необходимости в Федеральную службу безопасности. А с самим ребенком в переписку вступает психолог центра, чтобы выяснить, в каком состоянии он находится.

Сергей Цурко отмечает, что, к сожалению, группы, склоняющие к суицидам по аналогии «Синего кита», продолжают существовать под различными названиями. В них тенденция такова, что теперь кураторы не призывают участников к суициду напрямую, а прививают чувство абсолютной незначимости, раз за разом заставляя ребенка поверить в то, что он никому не нужен, что он ничего из себя не представляет и совсем ничего не стоит. Неустойчивая психика подростков восприимчива к такой информации и порой это их толкает на необдуманный шаг.

Сергей Цурко поделился с «Башинформом» частью переписки с одним из кураторов «группы смерти» под псевдонимом Александр Безумный. Тот в беседе признался, что их цель - создать культ самоубийства подростков. И они с этим справляются.

«Цель - возвести суицид до уровня культа. Вырастить поколение суицидников, которые по первому же слову куратора станут лишать себя жизни. И смотри, что происходит - нам это удается!» - писал администратор опасного сообщества.