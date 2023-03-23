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Сегодня, 13:29

«Башнефть» восстановила утраченные в 90-е годы высшие трудовые награды страны

Компания «Башнефть» восстановила утраченные в 90-е годы высшие трудовые награды страны. На основе документов из Государственного архива РФ акционерное общество «Гознак» изготовило орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени с прежними оригинальными номерами.

Увековечение трудовой славы башкирских нефтяников является важной частью социальных инициатив «Башнефти» по сохранению богатого исторического наследия страны. Процесс по восстановлению наградных материалов начался в 2017 году после вхождения «Башнефти» в структуру НК «Роснефть».

За более чем 90-летнюю историю коллектив «Башнефти» был удостоен большим количеством наград за выдающиеся трудовые заслуги. Среди наиболее значимых – четыре ордена Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени и один орден Октябрьской Революции.

Орденом Ленина башкирские нефтяники были награждены в 1966 году за большие успехи в увеличении добычи нефти, ускоренное освоение новых нефтяных месторождений, широкое внедрение новой техники и передовой технологии.

Орден Трудового Красного Знамени был вручен коллективу в 1982 году за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности, достижение больших технико-экономических показателей и успешное выполнение социалистических обязательств.

К сожалению, в 90-е годы XX века ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, принадлежащие производственному объединению «Башнефти», были безвозвратно утеряны. Однако спустя 20 с лишним лет высшие награды трудовой славы были восстановлены и переданы в корпоративный музей.

Справка

Орден Трудового Красного Знамени учрежден 7 сентября 1928 года Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР. Орден вручался за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

Орден Ленина был учрежден 6 апреля 1930 года постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР. Это высшая правительственная награда СССР, которая вручалась гражданам, коллективам, учреждениям, предприятиям и общественным организациям Союза за особые заслуги в различных областях деятельности.

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