Актеры уфимских театров выступят на вечере смеха в качестве стендаперов

7 апреля мероприятие башкирской творческой лаборатории «Уфтанма» пройдет в формате стендапа. В качестве стендаперов будут выступать Шагит Хамматов, Нияз Абдуллин, Ралия Ягудина (Ралия Королек), Айдар Шамсутдинов, Дания Губайдуллина, Рамзиль Сальманов, Зульфар Ахметов, Розалина Ибрагимова. Они расскажут интересные истории из своей жизни.

- В этот раз мероприятие башкирской творческой лаборатории «Уфтанма» мы решили провести в форме стендапа. В последние годы этот жанр стал забываться башкирской молодежью, поэтому появилась мысль его возобновить. Мероприятие значимо тем, что в нем будут участвовать актеры уфимских театров - Башкирского драматического и Национального молодежного: Айдар Шамсутдинов, Дания Губайдуллина, Рамзиль Сальманов, Зульфар Ахметов. Они расскажут веселые, смешные события из своей жизни, возможно, зрители в них узнают себя, - говорит актер Национального молодежного театра имени М.Карима, заслуженный артист РБ Шагит Хамматов.

Мероприятие состоится 7 апреля в 19.00 в доме культуры РЦНТ по адресу: ул. Кустарная, 17. Телефон для справок: 8 (927) 333-95-56.

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