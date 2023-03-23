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Сегодня, 14:27

10-классник из Башкирии стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по химии

Ученик 10 класса Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов признан победителем Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по химии. Призёрами ВсОШ также стали еще один воспитанник Республиканского инженерного лицея-интерната Фаиль Максютов и ученик лицея №3 Стерлитамака Динис Гиззатулин.

По итогам испытаний Вадим Харисов вошел в состав национальной сборной России на Международную Менделеевскую олимпиаду, которая соберёт участников более чем из 30 стран.

Три тура олимпиады: два теоретических и экспериментальный состоялись на базе президентского лицея «Сириус» в Сочи. В заключительном этапе ВсОШ приняли участие 5 лучших юных химиков из Башкирии, победители и призеры регионального этапа. 

Весь год ребята занимались и готовились к олимпиаде вместе с наставниками Ассоциации наставников олимпиадного движения (АНОД). 

Напомним, победители и призёры олимпиады имеют право поступить в любые учебные заведения страны на специальность по профилю, а также им присуждается премия Главы Республики Башкортостан. 

Справка

Ассоциация наставников олимпиадного движения - проект, реализующий систему наставничества. Проект реализуется при поддержке министерства образования и науки РБ, Центра развития талантов «Аврора», Республиканского инженерного лицея-интерната и УГНТУ. В прошлом году проект Ассоциации наставников олимпиадного движения выиграл в конкурсе Президентских грантов и Фонда грантов Главы РБ.

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