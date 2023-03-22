Юному экологу из Башкирии вручили Благодарность Президента России

Юный эколог Республики Башкортостан, учащийся 7 класса средней общеобразовательной школы № 2 села Иглино Иглинского района Матвей А. за активное участие в подготовке и проведении социально, общественно значимых мероприятий в области охраны природы награжден Благодарностью Президента Российской Федерации В. В. Путина. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минобразования.

Матвей, несмотря на свой юный возраст, на протяжении уже ряда лет занимается взрослым делом: ежегодно принимает активное участие в посадке деревьев, кустарников, борется с несанкционированными свалками, ведёт в интернете блог о проблемах экологии, собирает мусор сам и объясняет взрослым важность экологически грамотного подхода к этому делу.

Матвей является также амбассадором Международной акции «Сад памяти» и именно он в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил Владимиру Путину привлекать к этой акции всех школьников.

«Для Матвея вручение такой значимой награды было неожиданностью, и он очень обрадовался! Конечно, мой сын рад, что его природоохранная деятельность в поселке Иглино, о существовании которого даже не все знают, оценена на таком высоком уровне. Единственное, его огорчает, что не все дети и даже взрослые понимают важность и жизненную необходимость сохранения природы, помощи ей, и надеется, что благодаря его активной жизненной позиции таких единомышленников с каждым годом будет больше», — говорит мама Матвея Наталья Евгеньевна.