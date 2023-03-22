В Уфе рассказали, какие мероприятия готовятся ко Дню Победы

В Уфе обсудили подготовку и проведение торжественного прохождения военнослужащих 9 мая на проспекте Октября в рамках празднования 78-й годовщины Великой Победы. Совещание провел заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский, сообщает пресс-служба городской администрации.

В совещании приняли участие начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Республики Башкортостан Рамиль Багаутдинов, представители Уфимского территориального гарнизона, руководители структурных подразделений муниципалитета, правоохранительных органов, военно-патриотических и общественных ветеранских организаций.

Владимир Жебровский проинформировал о том, что в прохождении будут задействованы военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Также примут участие кавалерийское и кинологическое подразделения МВД по Республике Башкортостан.

На площади имени Ленина будет организована выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и ретро-автомобилей частных коллекций.

Парадные расчеты и репетиции предлагается проводить в начале на территории возле УСА «Уфа-Арена» – 6, 13, 20 и 27 апреля, а две генеральные репетиции – на проспекте Октября 4 и 6 мая.