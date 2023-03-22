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Сегодня, 11:27

В Стерлитамаке дополнительно установят 10 автоматических станций контроля загрязнений воздуха

минэкологии РБ
Фото:минэкологии РБ

Еще 10 автоматических станций контроля загрязнений атмосферного воздуха (АСКЗА) в дополнение к трем имеющимся будут установлены в Стерлитамаке. Об этом во время сегодняшнего брифинга, посвященного мониторингу атмосферного воздуха, сообщил первый заместитель главы администрации города Артур Гафаров.

4 АСКЗА установят в санитарной зоне БСК, еще 4 станции – в санитарной зоне Стерлитамакского нефтехимического завода и еще 2 – в жилой зоне города.

«Мы идем к созданию региональной системы мониторинга атмосферного воздуха. Эти станции будут связаны с нашими соседями в Салавате, где появится 5 новых станций. Таким образом, в наших городах будут работать в общей сложности 22 станции. Благодаря им мы будем понимать, где происходят загрязнения, и оперативно принимать меры», - отметил Артур Гафаров.

Ранее «Башинформ» сообщал, как в республике реализуется нацпроект «Экология».

Автор:Роман Якимчук
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