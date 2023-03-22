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Вчера, 16:50

В Башкирии вандалы второй год подряд уничтожают саженцы деревьев в аллее

В поселке Чишмы вандалы второй год подряд уничтожают саженцы деревьев, высаженные в аллее на улице Шоссейной. Как стало известно агентству «Башинформ», впервые территорию озеленили в 2020 году, высадили молодые березы. Но прижиться они не успели, так как вандалы их уничтожили. Тогда аллею облагородили во второй раз. Но саженцы вновь пострадали от вандализма злоумышленников. 

«Много сил и средств мы вкладываем в благоустройство и озеленение нашего района. Но с таким отношением жителей мы не добьемся успеха. В ближайшее время администрация городского поселения оценит причиненный ущерб и направит заявление в полицию. Более того, если акты вандализма на территории района повторятся, материал по каждому случаю также будет направлен в правоохранительные органы», - написал глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров. 

Автор:Ляйсан Закирова
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