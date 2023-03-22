В Башкирии не планируют ограничивать количество поездок по карте «Алга»

Минтранс Башкирии информирует, что никаких ограничений количества поездок по транспортной карте «Алга» вводить не планируется. Жители республики могут пользоваться транспортной картой на прежних условиях: стоимость проезда по карте «Алга» на автобусах ГУП «Башавтотранс» составляет 28 рублей, на электротранспорте МУП «УИТ» – 25 рублей.

В 2023 году были внесены изменения в порядок организации перевозок отдельных категорий граждан и распределения между транспортными организациями выручки от реализации единых социальных проездных билетов, утвержденные постановлением Правительства РБ. Эти изменения касаются количества поездок только по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). Если ранее льготники могли совершать по данному проездному билету неограниченное количество поездок, то с 1 апреля можно будет совершить фиксированно 90 поездок в месяц на городском электрическом транспорте (трамвай, троллейбус), автобусах городского и пригородного сообщения (кроме такси, в том числе маршрутных), курсирующих по территории республики. При этом стоимость ЕСПБ останется прежней - 600 рублей на один календарный месяц.

Граждане, имеющие право на льготы, могут воспользоваться ЕСПБ на автобусных маршрутах перевозчиков ГУП «Башавтотранс», ООО «Автомиг», МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», а также на городском электротранспорте, внутреннем водном и внеуличном транспорте (подвесная канатная дорога). В ближайшее время перевозчик ООО «Уфимские автобусные линии», который обслуживает ряд межмуниципальных маршрутов в Уфимском районе, планирует начать работать с ЕСПБ. Сейчас ведутся переговоры по оформлению соответствующей документации.

Как ранее сообщал «Башинформ», ЕСПБ действует на территории Башкирии с 20 июня 2017 года и с этого момента его стоимость не индексировалась. Она остается одной из наиболее низких в стране.