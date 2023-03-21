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Сегодня, 17:38

В Башкирии единый проездной будет принимать еще один перевозчик

минтранс РБ
Фото:минтранс РБ

По информации минтранса Башкирии, на март 2023 года льготники могут воспользоваться Единым социальным проездным билетом на маршрутах госперевозчика «Башавтотранс», ООО «Автомиг», МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», а также на городском электротранспорте, на подвесной канатной дороге.

В ближайшее время работать с ЕСПБ планирует ООО «Уфимские автобусные линии», которое обслуживает ряд межмуниципальных маршрутов в Уфимском районе. 

Льготники могут оплатить единым проездным до 90 поездок в месяц - на электротранспорте, автобусах городского и пригородного сообщения.

Стоимость ЕСПБ остается прежней с 2017 года —  600 рублей в месяц. Для сравнения: в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей – 50 поездок. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок.

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