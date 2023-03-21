В Башкирии единый проездной будет принимать еще один перевозчик

По информации минтранса Башкирии, на март 2023 года льготники могут воспользоваться Единым социальным проездным билетом на маршрутах госперевозчика «Башавтотранс», ООО «Автомиг», МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», а также на городском электротранспорте, на подвесной канатной дороге.

В ближайшее время работать с ЕСПБ планирует ООО «Уфимские автобусные линии», которое обслуживает ряд межмуниципальных маршрутов в Уфимском районе.

Льготники могут оплатить единым проездным до 90 поездок в месяц - на электротранспорте, автобусах городского и пригородного сообщения.

Стоимость ЕСПБ остается прежней с 2017 года — 600 рублей в месяц. Для сравнения: в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей – 50 поездок. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок.