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Сегодня, 08:38

В Башкирии активно развивают школьную стоматологию

В Башкирии активно развивают школьную стоматологию. По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, в 2022 году в регионе открылись 12 стоматологических кабинетов. В 2023 году планируется открытие еще 30.

«На сегодняшний день в республике насчитывается 214 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, из них 80 стоматологических кабинетов открылись в рамках модуля „Здоровая улыбка“ образовательного проекта "Взлетай!". Только в прошлом году на эти цели из бюджета республики было выделено 14,4 млн рублей, а в этом году – 36,1 млн рублей», — рассказал корреспонденту «Башинформа» глава минобрнауки.

Наличие школьных стоматологических кабинетов повышает уровень доступности стоматологической помощи. Особенно это актуально, когда речь идет о сельских территориях.

По словам директора школы № 4 села Верхнеяркеево Илишевского района Светланы Хакимовой, где сегодня обучаются более 500 детей, школьный стоматологический кабинет является местом для решения большинства стоматологических проблем детей без отрыва от учебного процесса.

«Это уже второй школьный стоматкабинет, который открылся в Илишевском районе. Теперь и у наших учащихся появилась возможность быстро, качественно, безболезненно вылечить зубы и провести профилактику их заболеваний, не выходя за пределы школы», — поделилась директор.

Светлана Хакимова рассказала, что в 2022 году в их школе провели капитальный ремонт, а также укрепили материально-техническую базу учреждения. В том числе отремонтировали и полностью оборудовали современной техникой стоматологический кабинет.

Решение о возрождении стоматкабинетов в образовательных организациях республики было инициировано Главой Башкортостана Радием Хабировым. Сейчас регион занимает лидирующие позиции по школьной стоматологии в ПФО.

Также в соответствии с поручением Главы Башкирии решаются организационные вопросы для того, чтобы в школьных стоматологиях лечение могли получать и педагоги.

Напомним, 6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!». Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.

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