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Вчера, 13:15

УФАС по Башкирии: торговой сети METRO грозит штраф до 500 тысяч рублей

Башкортостанское УФАС России выявило нарушения в рекламе торговой сети METRO. Компании грозит штраф за незаконную рекламу алкогольной продукции.

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкортостанское УФАС России поступила жалоба на рекламу ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри», распространяемую по электронной почте.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе надзорного ведомства, в электронном письме торговая сеть рекламировала крепкие алкогольные напитки с указанием артикулов и цен.

«Согласно закону о рекламе, к рекламе алкогольной продукции применяются специальные требования и ограничения. Так, реклама алкоголя не должна распространяться в сети интернет», — пояснили в УФАС по Башкирии.

Надзорное ведомство признало рекламу торговой сети МЕТРО ненадлежащей. Возбуждено административное дело. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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