Радий Хабиров рассказал о поддержке в Башкирии особенных детей

В Стерлитамаке работает центр «Сияние чистого разума» для детей с аутизмом, которым руководит Светлана Котлярова. Она в своё время не смогла найти подходящих условий для социализации своего сына и поэтому создала их сама. Тем самым она также помогла и другим особенным ребятам и их родителям. Об этой истории информагентство «Башинформ» узнало из сообщения Главы Башкирии Радия Хабирова в его телеграм-канале.

Светлана Котлярова создала центр «Сияние чистого разума» летом 2021 года. Женщина самостоятельно нашла помещение, закупила оборудование, нашла и обучила сотрудников. По словам Радия Хабирова, с момента открытия организация выиграла девять грантов в разных фондах, в том числе в фонде грантов Главы Башкирии.

«Сегодня в центре — 13 специалистов, это психологи, дефектологи, специалисты по адаптивной физической культуре, нейропсихологи, арт-терапевты. Он входит в реестр поставщиков социальных услуг и работает по сертификатам. Среди мероприятий, которые здесь проводятся, — обучающие тренинги и семинары для педагогов коррекционных учебных заведений и родителей. Абилитацию прошли около 140 детей. 35 ребят отдохнули в летнем лагере, который организовали в прошлом году. В 2022 году у центра появился новый проект „Рука в руке“ — по созданию гончарной мастерской. Его также поддержал Фонд грантов республики. В мастерской ребята с ОВЗ занимаются глинотерапией и выжиганием по дереву — учатся новому вместе с обычными детьми, а главное — общаться со сверстниками без ограничений», — рассказал Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил, что приём заявок от НКО на конкурс грантов открыт до 30 марта.