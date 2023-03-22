Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о заболевших COVID-19

Количество ковид-заболевших за минувшие сутки снизилось в Башкирии до 153 человек, сообщили «Башинформу» в региональном министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в республике насчитывается около 359,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах сейчас находятся 166 пациентов, большинство из которых, или 103 человека — пожилые люди. Амбулаторно лечатся почти 2,2 тысячи жителей. Из них почти 700 — люди старше 60 лет.

Всего в Башкирии выписаны с выздоровлением с начала пандемии более 350,8 тысячи человек, из них 183 - за последние сутки.

Между тем, по оперативным данным минздрава Башкирии, оба компонента «антикоронавирусной» вакцины в регионе получили около 3,460 млн человек.