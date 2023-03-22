Медорганизации Башкирии планируют закупить лекарства на 3,5 млрд рублей. Всего за январь–февраль 2023 года подведомственные минздраву республики организации разместили 1 085 закупок лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

«По данным координационного центра правительства России, в Башкортостане в обороте находится более 18 млн упаковок лекарственных препаратов, из них 3 млн упаковок в медицинских организациях, остальное в аптечной сети (более 15 млн упаковок). Мы постоянно мониторим наличие в регионе лекарственных препаратов и обеспечение ими жителей республики», — сказал Андрей Назаров на заседании по вопросам обеспечения жителей республики лекарственными препаратами.

Он добавил, что еженедельно ответственные лица связываются с минздравом России по вопросам мониторинга наличия в медицинских организациях лекарственных препаратов.

Андрей Назаров поручил министерству здравоохранения разработать дорожную карту по обеспечению закупки лекарственных препаратов с учетом наличия отдельных лекарственных форм и дозировок, в том числе в рамках организации льготного лекарственного обеспечения.