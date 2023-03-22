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Сегодня, 11:35

До конца года в Башкирии откроют 77 фельдшерско-акушерских пунктов

Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото:Эдуард Кускарбеков / архив ИА «Башинформ»

На территории Башкирии до конца 2023 года планируют запустить 77 фельдшерско-акушерских пунктов, рассказала в передаче «Салям» из ЦУР начальник амбулаторного отдела минздрава региона Альбина Танцыкужина. Всего же в муниципалитетах сегодня работает 2081 ФАП.

«Там оказывается доврачебная медико-санитарная помощь, проводятся профилактические мероприятия — диспансеризация первого этапа, вакцинопрофилактика, неотложная медпомощь, взятие анализов и инъекционные процедуры. Также специалисты при необходимости могут принять роды. Работают ФАПы обычно с 8.00 до 16.12 — в первой половине дня проводится забор анализов, затем фельдшер ходит по вызовам и занимается патронажем детей и беременных женщин. При этом экстренная и неотложная помощь оказывается круглосуточно», — отметила Альбина Танцыкужина.

По информации эксперта, решения о том, где открыть пункты в первую очередь, зависят от плотности населения и расстояния до ближайшей медицинской организации.

Кроме того, 1944 ФАПа республики оснащены интернет-связью — в 2023 году данный показатель достигнет 100%.

«Это дает возможность открыть больничный прямо у себя в ФАПе или передать данные ЭКГ ведущим кардиологам республики в центр управления сердечно-сосудистыми рисками, который работает на базе республиканского кардиоцентра», — пояснила Альбина Танцыкужина.
Видео:ЦУР Башкирии
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