Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.16
-0.54
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:02

8-летний мальчик, получивший жуткие ожоги, находится в реанимации уфимской больницы

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В уфимскую больницу № 18 поздно вечером 18 марта в реанимационное отделение поступил 8-летний мальчик, который проживает в Иглинском районе, в селе Иглино. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, врачами диагностирован ожог I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%, а также ожоговый шок легкой степени. Состояние его здоровья на момент госпитализации оценивалось как стабильно тяжелое. Мальчику в больнице сделали операцию, но он до сих пор находится в реанимации.

«Пациент в реанимации. Состояние здоровья оценивается как стабильное, средней тяжести», — сообщили 22 марта информагентству в пресс-службе минздрава РБ.

Как именно ребенок получил ожоги, выясняют правоохранители, но по неподтвержденным официально данным, он, находясь без присмотра взрослых, развел костер и неудачно через него перепрыгнул.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика