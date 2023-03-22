8-летний мальчик, получивший жуткие ожоги, находится в реанимации уфимской больницы

В уфимскую больницу № 18 поздно вечером 18 марта в реанимационное отделение поступил 8-летний мальчик, который проживает в Иглинском районе, в селе Иглино. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, врачами диагностирован ожог I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%, а также ожоговый шок легкой степени. Состояние его здоровья на момент госпитализации оценивалось как стабильно тяжелое. Мальчику в больнице сделали операцию, но он до сих пор находится в реанимации.

«Пациент в реанимации. Состояние здоровья оценивается как стабильное, средней тяжести», — сообщили 22 марта информагентству в пресс-службе минздрава РБ.

Как именно ребенок получил ожоги, выясняют правоохранители, но по неподтвержденным официально данным, он, находясь без присмотра взрослых, развел костер и неудачно через него перепрыгнул.