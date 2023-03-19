В Башкирии в реанимацию доставлен 8-летний мальчик, получивший страшные ожоги

В МЧС по Башкирии поступила информация от медсестры уфимской больницы № 18, что в медучреждение поздним вечером 18 марта в реанимационное отделение поступил 8-летний мальчик, который проживает в Иглинском районе, в селе Иглино.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, врачами диагностирован ожог I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%, а также ожоговый шок легкой степени. Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое.

По данному факту пожарная охрана не вызывалась. Обстоятельства получения ожогов устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.