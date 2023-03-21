Жители Башкирии на закате 23 и 24 марта смогут полюбоваться молодой Луной и самыми яркими планетами

23 марта после захода Солнца на западе на фоне вечерней зари будет видна молодая Луна, а выше над ней будет сиять яркая Венера. Юпитер, уступая Венере в яркости, расположится низко над горизонтом и будет немного теряться в свете зари.

«Прошло всего два дня после новолуния, и Луна будет выглядеть очень узким серпиком, выпуклостью обращенным вправо — к зашедшему Солнцу. Всего четыре процента лунного диска будет освещено Солнцем. Но в этот вечер, и в следующий, мы сможем увидеть и ночное, неосвещенное Солнцем, полушарие Луны. Присмотревшись внимательно к лунному серпику, можно заметить, что в него, как в лодочку, вложен серый шар пепельного цвета. Это и есть ночное полушарие Луны, которое было бы абсолютно невидимым, черным, но оно слабо светится, потому что освещается солнечным светом, отраженным от земной поверхности. Причем не просто от всей поверхности Земли, а в большей степени от яркого облачного покрова. Это слабое свечение ночной стороны Луны называют пепельным светом. Наблюдатель, находящийся в это время на Луне, видел бы в небе огромную почти полную Землю — полноземие», — рассказали «Башинформу» в уфимском планетарии.

В следующий вечер молодая Луна и Венера будут видны совсем рядом. В планетарии отметили, что в это время может получиться красивая фотография. Эта пара будет видна над горизонтом три с половиной часа после захода Солнца, и одновременно, в 23.10 зайдёт за горизонт. Юпитер после захода Солнца виден в течение полутора часов, он скроется под горизонтом в 20.50.