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Сегодня, 12:54

В Уфе на ремонт колодцев и дождеприемников в 2023 году выделили 30,3 млн рублей

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В башкирской столице в 2023 году планируют отремонтировать колодцы, заменить люки и обновить дождеприемники на участке протяженностью 20,45 км. Работы обойдутся 30 млн 389 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель директора МБУ «СУРСИС» Раиль Ибрагимов.      

Также он доложил, что с начала весны в башкирской столице для пропуска талых вод освобождено и очищено 209 дождеприемников, выполнен ямочный ремонт на 26 колодцах. Мэр города Ратмир Мавлиев поручил и дальше активно вести работу по освобождению ливневок от снега и засоров.

«Я прошу повнимательнее быть по данному направлению. Если необходимо, бригады усиливайте. Проблемные места вы знаете, где ежегодно надо контролировать, чтобы не допустить затоплений. Деньги мы выделяем, поэтому оперативно реагируйте, пожалуйста», - сказал глава уфимской администрации. 

Автор:Ляйсан Закирова
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