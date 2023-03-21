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Сегодня, 16:32

В МЧС по Башкирии сообщили, когда следует «переобувать» автомобиль

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Традиционно весной автомобилисты гадают, когда «переобувать» свой автомобиль. По мнению синоптиков, апрель очень неустойчивый месяц —  то тепло, то холодно, то снег, то дождь, то гололедица. Агентство «Башинформ» обратилось за рекомендациями по поводу смены зимней резины на летнюю в пресс-службу МЧС по Башкирии. В ведомстве посоветовали водителям не торопиться.

«Вопрос о смене зимней резины на летнюю с приходом весны приобретает актуальность для всех автомобилистов. Здесь важно не торопиться и не спешить. Летняя резина актуальна только при погоде, когда температура стабильно держится на уровне +5, +7 градусов. Это должно быть не единоразовое повышение, а именно среднесуточная температура. И держаться она должна в течение недели. Если ожидается „минус“, то переобуваться еще рано», — пояснил руководитель пресс-службы ведомства Алик Шарафутдинов.
Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Если водитель принял решение «переобуть» автомобиль в летнюю резину с прошлых сезонов, то стоит ее внимательно осмотреть. Дело в том, что при неправильном хранении шин, они могут деформироваться.

«Пик очередей в шиномонтажных мастерских приходится на выходные после установки теплой погоды. Записываться лучше заранее, — добавил представитель МЧС по РБ. — Совсем тянуть до жарких дней со сменой резины тоже не стоит. В первую очередь, это грозит ухудшением управляемости. Летние шины в жару не „плавятся“ и хорошо держат дорогу, а зимние от перегрева начинают деформироваться и плыть. Поэтому автомобиль ведет себя неустойчиво на дороге. К тому же у зимних шин на сухом асфальте больше тормозной путь. И при высокой плюсовой температуре они очень быстро изнашиваются».
Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина
Автор:Ксения Калинина
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