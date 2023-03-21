В Башкирии все больше школ переходят на единую школьную форму. По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, на сегодняшний день решение о переходе на единую школьную форму принято в 225 школах 34 городов и районов.

«На одном из первых форумов „Взлетай!“ пять муниципальных образований решили вопрос о закупке единой учебной формы, затем к ним присоединились еще 12, сейчас их более 30. Она не однообразная, есть варианты и выбор — по комплектации одежды, по цветовой гамме. К качеству ткани, из которой шьется форма, очень жесткие требования. Должен отметить, что форма, выпускаемая в регионе, более качественная, чем аналогичная продукция на рынке, и очень приемлемая по цене. Для многодетных и малоимущих семей стоимость формы полностью покрывается дотациями из бюджета», — рассказал Айбулат Хажин корреспонденту «Башинформа».

При этом министр подчеркнул, проект единой школьной формы реализуется в республике на средства родителей и опирается исключительно на добровольное и самостоятельное решение родителей школьников.

«Министерство образования и науки РБ не ограничивает родителей учащихся в выборе поставщика школьной формы. Родители вправе самостоятельно выбирать производителя школьной формы», — отметил глава ведомства.

Айбулат Хажин добавил, что в настоящее время продолжается разъяснительная работа с муниципалитетами по вопросу целесообразности введения школьной формы как элемента создания общего имиджа системы образования республики.

Одной из 225 школ республики, где введена единая школьная форма, стала Ургушевская средняя школа Караидельского района. Данный вопрос здесь обсуждался на родительском собрании и было принято решение в пользу единой формы.

«С начала учебного года все ученики нашей школы, а их более 120, одеты в единую школьную форму. Надо сказать, что школа преобразилась, - говорит директор школы Рамзия Миниахметова. - Да и для многих родителей отпал вопрос, в чем отправлять ребенка в школу. Теперь это вопрос решенный, тем более что каждый ученик или родитель имеет возможность выбрать тот предмет одежды, который для него более удобен. Девочки могут выбрать юбку или сарафан, юноши - пиджак или жилет. Примерная стоимость комплекта — 2000-4500 рублей. По нынешним ценам - это очень даже приемлемо, учитывая, что многодетные семьи раз в два года получают компенсацию за школьную форму».

Напомним, 6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится очередной форум школьного образования «Взлетай!» Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.