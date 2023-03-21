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Сегодня, 16:48

В Башкирии снижается количество ковид-заболевших

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

Количество ковид-заболевших за сутки снизилось в Башкирии до 161 человека, сообщили «Башинформу» в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 359 тысяч жителей.

«В стационарах сейчас получают необходимое лечение 176 человек, 108 из которых  — пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, почти 700 из которых  — люди старше 60 лет», — констатировали в минздраве.

Выписаны за сутки с выздоровлением 177 пациентов, всего с начала пандемии — около 351 тысячи человек.

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили в Башкирии почти 3,459 млн жителей.

Автор:Галина Бахшиева
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