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Сегодня, 15:03

В Башкирии предприятие ОПК проведет открытый набор работников

Стерлитамакский завод «Авангард» 23 марта проводит открытый кадровый набор — предприятию оборонно-промышленного комплекса нужны работники. Только с начала текущего года численность работников здесь выросла на 10%. 

«Сейчас «Авангард», выполняющий государственный заказ министерства обороны РФ для нужд СВО, находится на стадии подъема — заказы растут, соответственно, увеличивается и потребность в кадрах, — отметила глава минтруда РБ  Ленара Иванова. — Зарплата и условия работы на предприятии достойные, в этом году заработная плата была проиндексирована на 15%. Руководство завода также планирует оплачивать своим сотрудникам половину процентной ставки ипотеки. Кроме того, буквально на днях стало известно, что Башкортостан вошел в перечень субъектов, где будет реализована программа по обучению безработных граждан для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. То есть в скором времени можно будет влиться в коллектив «Авангарда», пройдя обучение через центры занятости населения».

Завод предложит своим будущим сотрудникам официальное трудоустройство и социальный пакет с бесплатным питанием.

Кроме федерального казенного предприятия «Авангард» (производит взрывчатые вещества), искать работников посредством открытого кадрового отбора будут еще два крупных стерлитамакских завода: «Синтез-Каучук» и Стерлитамакский нефтехимический завод.

Мероприятие пройдет 23 марта в филиале ГДК (бывшем ДК «Сода») по ул. Тукаева, с  11 до 13 часов. 

Открытый кадровый отбор – это новый формат подбора сотрудников. Заинтересованные граждане приглашаются на встречу с работодателем, который презентует свою компанию, отвечает на вопросы соискателей, после чего проводятся личные интервью. Такой формат помогает компаниям оперативно закрывать большое количество вакансий.

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