В Башкирии назначены федеральные судьи

В Верховном суде Башкортостана 21 марта главный федеральный инспектор Алексей Касьянов вручил удостоверения судьям, назначенным указом президента РФ. По данным пресс-службы ГФИ по РБ, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя Верховного суда РБ Иван Семенов, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Азат Гизатуллин, председатель Совета судей Татьяна Писарева, судьи и госслужащие Верховного суда РБ.

По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова главный федеральный инспектор по Башкортостану вручил профессиональные удостоверения председателю Иглинского межрайонного суда Евгению Степанову, председателю Кармаскалинского межрайонного суда Эдуарду Уразбахтину, председателю Октябрьского районного суда Уфы Олегу Мосунову, заместителю председателя Белебеевского городского суда Ирине Мухамадьяровой, судьям Верховного суда РБ Ларисе Галлямовой и Оксане Савиной, судье Давлекановского районного суда Эльвире Хабировой, судье Калининского районного суда Петру Теплякову, судье Октябрьского городского суда Гульнаре Мулюковой и судье Октябрьского районного суда Наталье Басыровой.

Алексей Касьянов отметил профессиональные и личные качества судей, а также пожелал дальнейших успехов на службе и принятия взвешенных решений.