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Сегодня, 12:08

В Аскинском районе Башкирии запустили пригородные автобусные маршруты

В Аскинском районе Башкирии запустили три пригородных автобуса, сообщает пресс-служба «Башавтотранса». Речь идет о маршрутах № 129 «Аскино — Кашкино», № 130 «Аскино — Новые Казанчи» и № 133 «Аскино — Карткисяк».

Периодичность движения автобуса № 129 — 6.55 и 16.05 (от Аскино), 7.50 и 17.00 (от Кашкино) по четвергам, № 130 — 6.30 и 16.10 (из Аскино), 7.35 и 17.15 (из Новых Казанчей) каждый вторник, № 133 — 8.45 и 14.45 (от Аскино), 9.25 и 15.25 (от Карткисяка) по четвергам.

Ранее «Башинформ» писал, что перевозчик увеличил количество рейсов в направлении «Уфа — Благовещенск» и «Благовещенск — Уфа».

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