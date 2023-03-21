Уфимцев предупредили об ограничении движения для транспорта и пешеходов на набережной реки Белой

Жителям Уфы напомнили об ограничении движения автомобилей и общественного транспорта через мост-вставку реки Белой, которое вводится до 18 мая. Об этом сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений столицы Константин Паппе.

В частности, здесь с 21.00 до 6.00 перекрываются две полосы движения. Временные неудобства связаны с продолжением реконструкции старого арочного моста.

Кроме того, в начале апреля и до 18 мая планируют перекрыть проезд машин и проход пешеходов в зоне набережной Белой для выполнения демонтажа объекта. По словам Константина Паппе, работы организуют ориентировочно с 10.00 до 23.00.

«Уже построена одна новая опора и отремонтировано 4 существующих. Завезли 680 тонн металлоконструкций, из которых 270 уже смонтировано. Сейчас строители приступают к демонтажу арочного пролетного строения протяженностью 120 метров. Ведется демонтаж проезжей части пролета для облегчения его веса. Мы применяем технологию „от центра к краям“, чтобы мост был сбалансирован. Ограничения нужны для обеспечения работы крана», — отметил он.

Как ранее писал «Башинформ», капремонт арочного Бельского моста ведется с марта 2022 года в рамках предстоящего 450-летнего юбилея Уфы. После завершения реконструкции в направлении южного въезда в город и выезда из него будет функционировать 11 полос движения.