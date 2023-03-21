Статистики Башкирии отмечают сегодня свой профессиональный праздник

21 марта отмечается день образования губернского статистического комитета в Уфе. Российская государственная статистика создана более 200 лет назад, однако к моменту обретения государственного статуса в стране уже был накоплен большой опыт практических работ по сбору данных, подчеркнули «Башинформу» в Башстате.

Образование губернских статистических комитетов началось в 1835 году по указам императора Николая I и правительствующего Сената.

«В это время Оренбургская губерния занимала огромную площадь и включала в себя современную территорию Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей, а также некоторые части Татарстана, Курганской, Самарской, Свердловской областей и Пермского края, — рассказали в Башстате. Управление территорией велось из двух центров. Так, ставка военного губернатора находилась в Оренбурге, канцелярия гражданского губернатора — в Уфе. Доклад министру внутренних дел Российской империи об образовании губернского статистического комитета был направлен гражданским губернатором Оренбургской губернии Николаем Жуковским 21 марта 1835 года (9 марта по старому стилю). Комитет был создан в Уфе».

Официальным руководителем комитета на правах председателя был гражданский губернатор. Комитет состоял из семи членов-корреспондентов, включая автора знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля. Члены комитета работали на общественных началах.

К слову, именно в это время было проведено значительное количество статистических и экономических исследований, переписей. Опубликовано много работ по экономической, демографической и санитарной (социальной) статистике, по истории и этнографии местного края.

С 1864 года секретарем губернского статистического комитета стал Николай Гурвич. Врач по образованию, по призванию — экономист, историк, этнограф, географ одновременно он считается первым профессиональным статистиком Башкирии.

Ключевую роль в организации советской государственной статистики сыграл работавший ранее земским статистиком Уфимской губернии Александр Цюрупа, под руководством которого подготовлен декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О государственной статистике».

Статистическая служба нового государства была создана по образу и подобию земской статистики. В Уфе в память о Цюрупе установлен памятник и названа улица, где и находится учреждение современной системы статистики — Башкортостанстат.

«Сегодня Башкортостанстат является одним из крупных коллективов в системе Росстата. Это коллектив единомышленников, в котором чтят вековые традиции, обеспечивая преемственность поколений и гордясь выбранной профессией и результатами своего труда», — подытожили статистики республики.