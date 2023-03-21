Опубликована серия почтовых открыток с красотами Башкортостана

Вышла в свет лимитированная серия открыток с красотами нашей республики. Среди них Айгирские скалы, Идрисовская пещера, Инзерские Зубчатки, река Юрюзань, национальный парк «Башкирия».



Это совместный проект Почты России и Русского географического общества. Открытки выполнили в едином стиле, а за основу взяли лучшие работы фотоконкурса «Самая красивая страна».



Открытки уже поступили в продажу. Их можно найти в почтовых отделениях республики и в магазине Русского географического общества в Москве, сообщает пресс-служба управления Почты России по Башкортостану.