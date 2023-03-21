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Сегодня, 11:27

Общественники Башкирии поделились результатами проверок школьного питания в Белебеевском районе

Общественная палата РБ
Фото:Общественная палата РБ

Общественная палата Башкирии опубликовала результаты проверок качества школьного питания в Белебеевском районе. Выездной мониторинг велся в городских школах № 2, № 8 и № 15, а также в селе Знаменка.

По словам председателя комиссии ОП РБ по образованию, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Марины Таран, меню столовых одинаковое практически в каждом учреждении — учеников кормят макаронами с котлетой или сыром.

«Практика показывает, что большинство детей кушают макаронные изделия. Со слов поваров, количество отходов выше 30% в те дни, когда в меню рыба или омлет. Выявили ряд недочётов в заполнении документации: блюдо еще не готово, а оценку качества уже произвели, суп из будущего получился. И ещё один важный момент, при контрольном взвешивании готового блюда его вес оказался на 20 граммов больше. То ли от волнения поваров, то ли хотели быть убедительными и перестарались, но главное, при таком раскладе, всем ли хватит еды, ведь норматив продуктов дается на день», - отметила она.

При этом по итогам проверок просроченных продуктов не обнаружено и не зафиксировано нарушений норм их хранения. Напомним, жители Башкирии могут принять участие в анонимном онлайн-опросе о качестве бесплатного горячего питания в начальных классах, писал ранее «Башинформ».

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