Жители Башкирии могут высказать мнение о качестве питания и обеспечении безопасности в школах

Общественная палата Башкирии запускает анонимный интернет-опрос «Удовлетворенность качеством бесплатного горячего питания в начальных классах и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Республики Башкортостан». Опрос будет проходить с 13 марта по 10 апреля.

К участию приглашаются родители учащихся начальных классов образовательных учреждений Башкирии. Для ответа на вопросы необходимо пройти по ссылке. Результаты опроса будут направлены в профильные ведомства, а также в общественный совет минобрнауки РБ.

Помимо опроса члены профильной комиссии региональной общественной палаты совместно с экспертами до конца марта посетят 14 столичных школ, а также выборочно школы в районах республики.

Ранее «Башинформ» сообщал о результатах опроса родителей о качестве школьного питания, который проводили общественники в конце 2020 - начале 2021 года. Тогда довольными качеством питания оказались 68% из числа опрошенных.