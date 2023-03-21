Объявлен в розыск. Житель Башкирии задолжал своим дочерям более полумиллиона рублей

Приставы Сибая разыскивают должника по алиментам. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГУФССП России по РБ, 39-летний Гаяз Ахмеров, уроженец Сибая, задолжал двум несовершеннолетним дочерям, 2007 и 2014 года рождения, 600 тысяч рублей.

«Его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Мужчина не явился в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства. По инициативе ГУФССП России по РБ он объявлен в исполнительный розыск. Предположительно, должник скрывается на территории Уфы, снимает квартиру. Может оказывать услуги по переезду и погрузке», — проинформировали в ведомстве.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просят сообщить информацию в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (904) 906 34 21, 8 (347) 273-56-40.