Конкурентное преимущество: экспертная поддержка повышает качество работы застройщиков Башкирии

В современном мире все динамично меняется, в том числе законы, нормативные акты и требования, в которых порой трудно ориентироваться бизнесу. В сфере строительства незнание даже незначительных нюансов может обернуться серьезными финансовыми потерями, однако у компаний Башкирии есть возможность получить квалифицированную экспертную помощь бесплатно. Группа компаний «СтроиТЭК» одна из первых оценила перспективность такого пути.
Сотрудничество с госкомитетом Башкирии по жилищному и строительному надзору позволяет строительным компаниям республики безвозмездно получать качественную экспертную поддержку. Это касается надзора в процессе строительства, консультаций по различным вопросам правоприменительной практики, что позволяет постоянно находиться в курсе изменений законодательства.
В феврале текущего года госкомитет запустил онлайн-калькулятор для застройщиков, с помощью которого они могут рассчитать количество проверок объекта в зависимости от его площади, этажности и других параметров. «СтроиТЭК» стала одной из первых компаний, воспользовавшихся этим цифровым решением, которое позволяет получать детальные рекомендации на всех этапах строительства, не допуская отклонений.
Кроме того, в ведомстве можно получить экспертную оценку по применению отечественной импортозамещающей продукции. Такая позиция ведомства позволяет компаниям, выстроившим эффективное взаимодействие с госкомитетом получить явное конкурентное преимущество.
Напомним, ГК «СтроиТЭК» работает на строительном рынке Башкирии с 2008 года. Компания стремится строить для своих клиентов комфортное, безопасное и качественное жилье, а ее дома органично вписываются в архитектурный облик города. Среди ее проектов квартал «Старый центр» в историческом центре Уфы и «Свобода» в Кузнецовском затоне. ГК «СтроиТЭК» уделяет пристальное внимание соблюдению сроков строительства и сотрудничает только с проверенными партнерами.