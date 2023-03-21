Конкурентное преимущество: экспертная поддержка повышает качество работы застройщиков Башкирии

В современном мире все динамично меняется, в том числе законы, нормативные акты и требования, в которых порой трудно ориентироваться бизнесу. В сфере строительства незнание даже незначительных нюансов может обернуться серьезными финансовыми потерями, однако у компаний Башкирии есть возможность получить квалифицированную экспертную помощь бесплатно. Группа компаний «СтроиТЭК» одна из первых оценила перспективность такого пути.

Сотрудничество с госкомитетом Башкирии по жилищному и строительному надзору позволяет строительным компаниям республики безвозмездно получать качественную экспертную поддержку. Это касается надзора в процессе строительства, консультаций по различным вопросам правоприменительной практики, что позволяет постоянно находиться в курсе изменений законодательства.