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Сегодня, 10:59

Конкурентное преимущество: экспертная поддержка повышает качество работы застройщиков Башкирии

Партнерский материал

В современном мире все динамично меняется, в том числе законы, нормативные акты и  требования, в которых порой трудно ориентироваться бизнесу. В сфере строительства незнание даже незначительных нюансов может обернуться серьезными финансовыми потерями, однако у компаний Башкирии есть возможность получить квалифицированную экспертную помощь бесплатно. Группа компаний «СтроиТЭК» одна из первых оценила перспективность такого пути.

Сотрудничество с госкомитетом Башкирии по жилищному и строительному надзору позволяет строительным компаниям республики безвозмездно получать качественную экспертную поддержку. Это касается надзора в процессе строительства, консультаций по различным вопросам правоприменительной практики, что позволяет постоянно находиться в курсе изменений законодательства.

«Без тесного взаимодействия госкомитета и застройщиков невозможно построить качественный объект, отвечающий всем современным требованиям,  сдать его в срок. Застройщик всегда торопится, таковы условия, которые диктует рынок, а периодические плановые проверки, проводимые госкомитетом – это объективный экспертный взгляд со стороны. Они подскажут, где обратить внимание на толщину шва кладки, а где уделить пристальное внимание проектному решению. Именно такое взаимодействие, без цели оштрафовать, наказать, а вовремя обратить внимание на «тонкие» моменты и является самым нужным и продуктивным. Мы, застройщики, ценим конструктивную критику, которая в дальнейшем поможет избежать дорогостоящих переделок и исправлений, возможные замечания от будущих владельцев квартир»,
рассказала «Башинформу» исполнительный директор группы компаний «СтроиТЭК» Анна Сулиз.

В феврале текущего года госкомитет запустил онлайн-калькулятор для застройщиков, с помощью которого они могут рассчитать количество проверок объекта в зависимости от его площади, этажности и других параметров. «СтроиТЭК» стала одной из первых компаний, воспользовавшихся этим цифровым решением, которое позволяет получать детальные рекомендации на всех этапах строительства, не допуская отклонений.

Кроме того, в ведомстве можно получить экспертную оценку по применению отечественной импортозамещающей продукции. Такая позиция ведомства позволяет компаниям, выстроившим эффективное взаимодействие с госкомитетом получить явное конкурентное преимущество.

«Рынок очень требователен к качеству новых объектов, будь то жилье или торговое, административное здание. Цена за квадратный метр высока, зачастую покупатели берут долгосрочные кредиты. В таких условиях нет смысла покупать что-то некачественное, несовременное, поэтому необходимо постоянно повышать качество строительства, искать новые технологии, материалы и приемы, которые еще не применили конкуренты, чтобы повысить привлекательность, значимость и уникальность своего объекта»,
считает Анна Сулиз.

Напомним, ГК «СтроиТЭК» работает на строительном рынке Башкирии с 2008 года. Компания стремится строить для своих клиентов комфортное, безопасное и качественное жилье, а ее дома органично вписываются в архитектурный облик города.  Среди ее проектов квартал «Старый центр» в историческом центре Уфы и «Свобода» в Кузнецовском затоне. ГК «СтроиТЭК» уделяет пристальное внимание соблюдению сроков строительства и сотрудничает только с проверенными партнерами.

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