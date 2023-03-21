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Сегодня, 22:38

Дети-сироты старше 23 лет смогут получить сертификаты на покупку жилья в любом регионе РФ

Законопроект принят в первом чтении. Такой механизм предусмотрен для уже повзрослевших сирот, кто вырос, завел семью, нашел работу.

Согласно документу, воспользоваться правом на получение выплаты смогут лица из числа детей-сирот, достигшие возраста 23 лет и успешно социализировавшиеся в обществе. Также они должны состоять в списке нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на дату вступления в силу предусмотренных законопроектом изменений. Это позволит обеспечить жилыми помещениями порядка 70 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, в большинстве регионов одномоментно обеспечить жильем всех нуждающихся детей-сирот по достижении ими возраста 18 лет не представляется возможным и лица указанной категории зачастую получают жилые помещения после 23 лет, то есть после того, как получили образование, трудоустроились, вступили в брак, имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

В связи с тем что лица из числа детей-сирот к моменту обеспечения их благоустроенными жилыми помещениями уже имеют семью и являются социально адаптированными гражданами, у них может возникнуть необходимость улучшения своих жилищных условий, в том числе с оформлением кредита или ипотеки. 

«Учитывая численность детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, законопроектом предлагается расширить формы обеспечения жильем лиц указанной категории. Законопроектом предлагается предоставлять лицам из числа детей-сирот выплату (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита, предоставленного на приобретение жилого помещения», — уточняется в документе. 

Размер выплаты для приобретения жилого помещения в собственность лицом из числа детей-сирот в среднем будет составлять 2 млн 759,9 тыс. рублей в соответствии с установленным минстроем России нормативом стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ и социальной нормой площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина. 

«Законопроектом предусмотрены условия, при которых жилое помещение, приобретенное на средства выплаты с привлечением средств материнского капитала или иных совместных с другими членами семьи накоплений, может быть оформлено в том числе в собственность членов семьи лиц из числа детей-сирот. При этом во избежание появления микродолей жилого помещения законопроектом предусмотрено ограничение, установленное Жилищным кодексом Российской Федерации», — добавляется в документе. 

Предусматриваемые инициативой параметры минимального размера выплаты и минимальной нормы жилого помещения могут быть увеличены (но не уменьшены) субъектами РФ.

Право на получение выплаты будет подтверждаться сертификатом. Порядок выдачи разрешений на отчуждение указанных жилых помещений будет утверждаться Правительством. Для защиты детей-сирот от мошенников направление средств будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов непосредственно на счета продавцов квартир либо (в случае их использования для полного погашения ипотечного кредита) на счет кредитной организации. 

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