В Уфе собралась онкоурологическая элита России и 14 стран мира - Валентин Павлов

16-17 марта в Уфе прошел II Евразийский конгресс урологов. 20 марта на оперативном совещании правительства в ЦУРе ректор БГМУ Валентин Павлов отметил международную составляющую конгресса.

«Подобные конгрессы мы проводим несколько в год. Этот конгресс был особенный — проходил после пандемии и в условиях санкционного давления. Мы здесь собрали онкоурологическую элиту не только нашей страны, но и 14 стран мира — Китая, Индии, Турции, Испании, ОАЭ, Иордании и других. В мероприятии приняли участие Жан де ля Розетт — вице-президент международного общества урологов, которое включает в себя более 10 тысяч членов из 130 стран, а также Ясен Фаррахат — генеральный секретарь арабской ассоциации урологов (3 тысячи членов из 15 стран-участников). Традиционная наша тема — операции живой хирургии, более 25 операций делали международной командой. На площадке конгресса была основана евразийская ассоциация урологов», — сказал Валентин Павлов.

Информагентство «Башинформ» ранее узнало, что на форуме для урологов организовали трансляцию показательных операций в режиме реального времени с площадки клиники. Это необходимо, чтобы специалисты увидели и обсудили технические приёмы проведения операций, получили полное представление о методике оперативного лечения.