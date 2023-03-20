Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
70.55
-2.42
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:38

В Уфе собралась онкоурологическая элита России и 14 стран мира - Валентин Павлов

Максим Забелин, Telegram
Фото:Максим Забелин, Telegram

16-17 марта в Уфе прошел II Евразийский конгресс урологов. 20 марта на оперативном совещании правительства в ЦУРе ректор БГМУ Валентин Павлов отметил международную составляющую конгресса.

«Подобные конгрессы мы проводим несколько в год. Этот конгресс был особенный — проходил после пандемии и в условиях санкционного давления. Мы здесь собрали онкоурологическую элиту не только нашей страны, но и 14 стран мира — Китая, Индии, Турции, Испании, ОАЭ, Иордании и других. В мероприятии приняли участие Жан де ля Розетт — вице-президент международного общества урологов, которое включает в себя более 10 тысяч членов из 130 стран, а также Ясен Фаррахат — генеральный секретарь арабской ассоциации урологов (3 тысячи членов из 15 стран-участников). Традиционная наша тема — операции живой хирургии, более 25 операций делали международной командой. На площадке конгресса была основана евразийская ассоциация урологов», — сказал Валентин Павлов.

Информагентство «Башинформ» ранее узнало, что на форуме для урологов организовали трансляцию показательных операций в режиме реального времени с площадки клиники. Это необходимо, чтобы специалисты увидели и обсудили технические приёмы проведения операций, получили полное представление о методике оперативного лечения.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика