В Уфе собрались ведущие урологи России, Европы, СНГ, Китая и других стран Азии

Уфа принимает II Евразийский конгресс урологов. В столице Башкирии собрались более двух тысяч известных и признанных специалистов из регионов России, Европы, СНГ, Китая и других стран Азии, сообщил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин в своём телеграм-канале.

«Нам есть, чем похвалиться. В Башкортостане действует одна из передовых в России урологических научных школ. В единственном в Приволжском федеральном округе центре высокотехнологичной робот-ассистированной хирургии на базе Клиники БГМУ проводятся сложнейшие операции с использованием системы Da Vinci. В этом же университете недавно открылся Институт урологии и клинической онкологии», — отметил Максим Забелин.

Информагентство «Башинформ» узнало, что на форуме для урологов организовали трансляцию показательных операций в режиме реального времени с площадки клиники. Это необходимо, чтобы специалисты увидели и обсудили технические приёмы проведения операций, получили полное представление о методике оперативного лечения, отметил Максим Забелин.

«Ожидаем, что новый формат станет важной традицией проведения последующих конгрессов Евразийского сообщества урологов», — добавил Максим Забелин.